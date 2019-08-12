Легендарный нидерландский футболист объявил о завершении карьеры

Легендарный полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом сообщает De Telegraaf.

Последним клубом 35-летнего Снейдера была катарская "Аль-Гарафа", за которую он выступал с 2017 по 2019 годы, забив 16 голов в 27 матчах. Ранее хавбек выступал за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай" и "Ниццу".

Главными достижениями в карьере голландца являются победа в Лиге чемпионов с "Интером" в сезоне-2009/10, а также серебряные медали чемпионата мира 2010 года. Также футболист становился чемпионом Нидерландов, Испании, Италии и Турции. По итогам 2010 года Снейдер вошел в команду года УЕФА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший футболист чемпионата мира-2010 объявил о завершении карьеры.