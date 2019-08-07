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Лучший футболист чемпионата мира-2010 объявил о завершении карьеры: видео

среда, 07 августа 2019, 16:05
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Уругвайский нападающий Диего Форлан заявил, что он принял решение о завершении карьеры.

Слова Форлана приводит AS.

"Мне было нелегко принять такое решение. Я не хотел, чтобы этот момент наступил. Впрочем, я понимал, что это неизбежно и когда-нибудь мне придется закончить с футболом. Недавно у меня было интересное предложение, но я искал причины, чтобы отклонить его. Я хотел завершить карьеру в "Пеньяроле", но мы не смогли договориться", - сказал Форлан.

40-летний Форлан за свою карьеру выступал за "Индепендьенте", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Атлетико", "Интер", "Интернасьонал", "Сересо Осаку", "Пеньяроль", "Мумбаи Сити" и "Китчи". Всего за клубную карьеру он принял участие в 582 матчах и забил 221 гол. За сборную Уругвая сыграл 112 матчей и забил 36 голов. Форлан становился чемпионом Англии и Уругвая, обладателем Кубка Англии, победителем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА. В составе национальной сборной форвард выиграл Кубок Америки, а также стал лучшим игроком чемпионата мира 2010 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый английский форвард объявил о завершении карьеры.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Форлан

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