Залегли на дно: фанаты "Динамо" ярко отреагировали на вылет команды из Лиги чемпионов

Болельщики киевского "Динамо" остались крайне недовольны тем, что их команда не сумела пробиться в плей-офф раунд Лиги чемпионов, сыграв вничью с бельгийским "Брюгге".

Главным виновником неудачи команды фанаты посчитали главного тренера Александра Хацкевича, которому досталось немало критических слов.

"Лучше в ЛЕ с новым тренером, чем потерять еще год с Ходскеведжем"

"Антигерой у этого матча один - и это Хацкевич!! Впервые наверное со времен Буряка можно порадоваться, что команда вылетела. Надеюсь, Суркис останется верен своему слову"

"Если Хацкевича не уволят, это второй трагический день в истории команды, после дня, когда его назначили"

"Еще по вчерашней пресухе можно было догадаться, что у чудака нет плана на игру. Они даже выиграть не смогли, не то что пройти дальше. И пустили трешку в домашнем матче!!!!!"

"Динамо" полное дно! Цыганкова и Миколенко в "Шахтер"! 2 отличных футболиста тратят свой талант в дне полном! жалко парней! Бойко обрубок полный 0 полный!"

"Какое боролось? Это дикий жах, а не игра. 2 типичных гола. Чем Кадар запоминается, кроме своих татух, зачем Беседина выпускать, если оно толком даже выход забить не может"

"Хацкевич чертяка... Даже Янукович так не держался за свое кресло!! Надеюсь хоть сейчас попрут. Хацкевича ГЕТЬ!!"

"Залегли на дно в Киеве. Получить 3 мяча от Брюгге дома (!!!) это новый уровень"

"Уверен, что бульбаш сам в отставку не подаст .. днище дикое"

"Хацкевича в отставкууу!!!!!!"

"А где же яростная борьба ? Просто бездари! Всех в дубль!" - пишут пользователи.

"Динамо" продолжит борьбу в Лиге Европы, где будут выступать в групповом турнире.