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"Динамо" в сумасшедшем матче вылетело из Лиги чемпионов

вторник, 13 августа 2019, 22:24
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В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" и не сумело пробиться в плей-офф раунд.

Киевляне мощно начали матч и открыли счет в самом начале. Миколенко прострелил с фланга и Буяльский ударом с близкого расстояния переправил мяч в сетку. К сожалению, динамовцам не удалось развить успех и бельгийцы сумели успокоить игру. Впрочем, на 17-й минуте должен был забивать Вербич, но его удар с 10 метров пришелся мимо ворот. В конце первого тайма бельгийцы сумели сравнять счет, отличился Дели, который выиграл верховую дуэль после подачи с углового.

Второй тайм также начался успешно для украинского клуба. Вербич получил передачу на фланге, сместился в центр и пробил в штангу, но Шепелев был первым на добивании и переправил мяч в сетку. На 76-й минуте Родригес обязан был забивать третий гол, но люксембуржец обыграв защитника пробил выше ворот из выгодной позиции. Через несколько минут "Динамо" осталось вдесятером. За две желтые карточки был удален Бурда. Впрочем, через две минуты составы команд уравнялись. Прямую красную карточку за фол на Бойко получил Тау.

Концовка матча оказалась совершенно невероятной. Сначала Вормер получил пас от Опенды и из пределов штрафной отправил мяч в нижний угол. На третьей компенсированной минуте "Динамо" вновь вышло вперед. Соль выиграл верх после подачи с углового, мяч попал в Мехеле и влетел в ворота. Динамовцы ринулись забивать четвертый гол, но потеряли мяч на своей половине поля, Опенда вышел один на один и переиграл Бойко.

ДИНАМО - БРЮГГЕ: ВИДЕО ГОЛОВ

"Брюгге" продолжит борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а "Динамо" теперь будет выступать в групповом турнире Лиги Европы.

"Динамо" Украина – "Брюгге" Бельгия - 3:3 (1:1) - первый матч - 0:1

Голы: Буяльский (5), Шепелев (50), Мехеле (90+3, автогол) - Дели (38), Вормер (88), Огенда (90+6)

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Вербич (Беседин, 69), Андриевский (де Пена, 46), Цыганков, Буяльский, Родригеш, Шепелев (Фран Соль, 83).

"Брюгге": Миньоле, Мехеле, Дели, Соболь, Ритс, Мата, Ванакен, Вормер, Бонавентуре (Диатта, 52), Тау, Окереке (Опенда, 81).

Предупреждения: Тау (9), Мата (22), Миколенко (55), Кадар (57), Бурда (60), Окереке (79).

Удаления: Бурда (82), Тау (84).

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