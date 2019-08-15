Украинский боксер сразится против топ-соперника: названы дата и место боя

Украинский боксер Сергей Деревянченко 5 октября 2019 года проведет бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Об этом Деревянченко сообщил в своем Instagram.

Поединок состоится в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Guarden.

Изначально Деревянченко должен был провести бой с чемпионом мира по версии IBF Саулем Альваресом, но мексиканец отказался драться с украинцем. За это Альварес был лишен титула чемпиона мира и чемпионский пояс стал вакантным.

33-летний Деревянченко на профессиональном ринге дрался 13 раз, добился 12 побед (10 - нокаутом) и однажды потерпел поражение. В 2018 году украинец бился за титул чемпиона мира по версии IBF с американцем Дэниелом Джейкобсом, но проиграл раздельным решением судей.

37-летний Головин провел 41 бой, одержал 39 побед (35 - нокаутом), потерпел одно поражение и однажды завершил поединок вничью. Ранее он становился чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO и The Ring.

Ранее "Апостроф" сообщал, какой гонорар может получить Деревянченко за бой с Головкиным.