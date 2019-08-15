В сети ярко высмеяли круговорот тренеров в "Динамо": фото

В сети пользователи высмеяли ситуацию с увольнением Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского "Динамо" и последующим назначением его преемника.

Так, в Facebook один из пользователей опубликовал схему под названием "Кругооборот тренеров в "Динамо" Киев":

Напомним, после смерти в 2002 году Валерия Лобановского руководство клуба назначало нового наставника 13 раз. Вот кто работал с киевлянами за последние 17 лет:

Алексей Михайличенко (2002-2004) - 4 выигранных трофея

Йожеф Сабо (2004-2005) - 1 выигранный трофей

Леонид Буряк (2005) - без трофеев

Анатолий Демьяненко (2005-2007) - 4 выигранных трофея

Йожеф Сабо (2007) - без трофеев

Олег Лужный (2007) - без трофеев

Юрий Семин (2007-2009) - 1 выигранный трофей

Валерий Газзаев (2009-2010) - 1 выигранный трофей

Олег Лужный (2010) - без трофеев

Юрий Семин (2010-2012) - 1 выигранный трофей

Олег Блохин (2012-2014) - без трофеев

Сергей Ребров (2014-2017) - 5 выигранных трофеев

Александр Хацкевич (2017-2019) - 2 выигранных трофея

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно имя нового тренера "Динамо".