Стало известно имя нового тренера "Динамо"

Новым главным тренером киевского "Динамо" станет Алексей Михайличенко, который уже руководил командой в период с 2002-й по 2004-й год.

Об этом сообщает портал Football.ua.

Отметим, что при бывшем наставнике киевлян Александре Хацкевиче Михайличенко занимал должность спортивного директора клуба.

Ожидается, что о назначении Михайличенко будет объявлено официально 15 августа. Сразу после презентации наставник сразу примет команду и приступит к работе.

Напомним, что Хацкевич покинул свой пост после поражения команды в 3-м квалификационном раунда Лиги чемпионов от "Брюгге".

Вместе с "Динамо" Михайличенко выиграл два чемпионата Украины, один Кубок и Суперкубок страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты "Динамо" ярко отреагировали на вылет команды из Лиги чемпионов.