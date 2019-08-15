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Впечатляющая сумма: стало известно, сколько денег "Динамо" потеряло при Хацкевиче

четверг, 15 августа 2019, 13:44
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За время работы Александра Хацкевича в "Динамо" киевский клуб недополучил из-за непопадания команды в групповой этап Лиги чемпионов почти 45 миллионов евро.

Об этом сообщает 1927.kiev.ua.

Так, в сезоне-2017/18 за участие в Лиге Европы киевляне заработали 6,43 миллиона евро. Участие же в Лиге чемпионов принесло бы в казну клуба минимум 13 миллионов евро. Таким образом, в сезоне 2017/18 из-за неучастия в групповой стадии ЛЧ клуб недополучил 6,57 миллиона евро.

В следующем сезоне выступление в Лиге Европы принесло "Динамо" 15,31 миллиона евро. Выход же в групповой этап Лиги чемпионов стоил бы клубу не менее 30,72 миллиона евро.

Наконец, в текущем сезоне за выход в групповой этап Лиги Европы киевляне получат 5,84 миллиона евро. Если же команда пробилась бы в групповую стадию ЛЧ клуб получил бы 28,45 миллиона евро.

В итоге за три года работы Хацкевича в "Динамо" киевляне недополучили минимум 44,59 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный тренер мощно высказался о возможной работе в "Динамо".

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