Известный тренер мощно высказался о возможной работе в "Динамо"

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о своей возможной работе в киевском "Динамо", которое днем ранее покинул Александр Хацкевич.

Слова Вернидуба приводит "Динамо" Киев от Шурика".

"Что касается информации, что я в первой тройке кандидатов на должность главного тренера в "Динамо", то слухи есть слухи. Вот когда вдруг что-то произойдет, тогда можно о чем-то говорить. А так — это и неэтично, и несерьезно. Звонка от "Динамо" мне не было.

Но назовите мне хоть одного человека, которому "Динамо" предложит, а он сразу пойдет в отказ? Хоть одного? Я думаю, у каждого есть к этому стремление. Но еще раз повторю, вот когда что-то будет, тогда и есть о чем говорить", - сказал Вернидуб.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети ярко высмеяли круговорот тренеров в "Динамо".