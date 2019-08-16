Кто следующий: известный журналист высказался о будущем Михайличенко в Динамо

Ведущий футбольного шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский раскрыл интересные нюансы назначения Алексея Михайличенко в киевское "Динамо".

По словам журналиста, президент "Динамо" Игорь Суркис рассматривал очень много кандидатов на должность наставника, среди которых были и иностранные специалисты.

"У Суркиса был огромнейший лонг-лист. После увольнения белоруса начались консультации и телефонные звонки людям, которым он доверяет. Не исключаю варианта, что Михайличенко будет временно поверенным, а знатоки в это время будут жестко думать, брать помощь зала и дополнительные минуты, чтобы все-таки кого-то найти. Поэтому нельзя исключать того, что, может быть, даже придет тренер-иностранец", - сказал Спиваковский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новый наставник "Динамо" определился с тренерским штабом.