Новый наставник "Динамо" определился с тренерским штабом: названы фамилии

Новый главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко определился со специалистами, которые будут помогать ему в столичном клубе.

Так, в тренерский штаб вице-чемпиона Украины вышли вошли Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и тренер вратарей Михаил Михайлов.

16 августа президент киевского клуба Игорь Суркис представил главного тренера и его помощников команде на базе в Конча-Заспе. Здесь же прошла первая тренировка футболистов "Динамо" под руководством Михайличенко.

Ближайший матч "Динамо" проведет 24 августа с донецким "Олимпиком".

Напомним, что в сети ярко высмеяли круговорот тренеров в киевском "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Михайличенко впервые вышел в люди в качестве тренера Динамо.