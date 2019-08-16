Милевский рассказал о самом дорогом сексе в жизни

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский назвал суммы, которые он тратил на услуги женщин легкого поведения.

Об этом Милевский рассказал в интервью Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

"Сейчас вспомню: тысчонку долларов. Были по 500, по 700, были по 1 000. За тысячу приезжает чуть ли не с обложки журнала MAXIM, а за 500 - ну так, середнячок. Сейчас, может, ценник возрос - не знаю. Дорого, но за удовольствие нужно платить. Не хочешь - не плати", - сказал Милевский.

В данный момент 34-летний Милевский выступает за брестское "Динамо". Ранее он играл за "Борисфен", "Динамо" (Киев), "Газиантепспор" (Турция), "Хайдук" (Хорватия), "Сплит" (Хорватия), "Конкордию" (Румыния), "Тосно" (Россия), и "Кишварду" (Венгрия). За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил восемь голов.

Ранее "Апостроф" приводил слова Милевского, который рассказал о сексе с российской телезвездой.