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Вы обманули болельщиков: президент Динамо жестко обратился к футболистам, видео

пятница, 16 августа 2019, 21:36
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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис обратился к футболистам команды после вылета из Лиги чемпионов и смены главного тренера. По его словам, футболисты не сдержали свое слово пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

"Если бы я был оптимистом, я бы сказал, выходя отсюда, что те задачи, которые перед вами стоят, будут выполнены. Но, к сожалению, вы и я как президент клуба, обманули ожидания болельщиков. Не говоря о том, что вы обманули меня, потому что я задал вам прямой вопрос: вы готовы к большим задачам? Это выиграть чемпионат и попасть в ЛЧ. Эти задачи выполнить вы не смогли. Я всегда люблю начинать с чистого листа и забывать то, что произошло", - сказал он.

Суркис добавил, что выводы команда должна делать уже с новым тренерским штабом.

"Трагедии не произошло. Трагедия только для наших болельщиков, которые любят команду и верят в нее", - добавил он.

Президент "Динамо" добавил, что своей игрой и самоотдачей в тренировочном процессе футболисты смогут вернуть доверие болельщиков.

"Это самое главное, потому что все, что мы делаем, мы делаем для них. Успехов вам и удачи. Надеюсь, вы будете выполнять все то, что вам предложит новый тренерский штаб. И последнее: вопросы ко мне есть?" - закончил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный журналист высказался о будущем Михайличенко в Динамо.

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