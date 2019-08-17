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Команда Зинченко и "шпоры" не определили победителя в супербитве в Манчестере
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Команда Зинченко и "шпоры" не определили победителя в супербитве в Манчестере

суббота, 17 августа 2019, 21:29
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"Манчестер Сити" с украинским полузащитником Александром Зинченко в составе сыграл вничью с "Тоттенхэм Хотспур" в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет в матче на 20-й минуте. Стерлинг головой пробил Уго Льориса после навеса с правого фланга. Уже через три минуты гости отыгрались. Ламела ударом из-за штрафной застал врасплох Эдерсона.

На 35-й минуте Агуэро снова вывел "Сити" вперед. Аргентинец замкнул прострел де Брюйне. Но на 56-й минуте Моура, только появившись на поле, головой после подачи углового во второй раз огорчил хозяев.

Развязка могла наступить уже в компенсированное время. Жезус таки забил третий мяч в ворота "Тоттенхэм Хотспур". Но арбитр после просмотра VAR углядел игру рукой у Ляпорта и гол отменил. В итоге матч так и завершился вничью - 2:2.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - 2:2

Голы: Стерлинг, 20; Ламела, 23; Агуэро, 35; Моура, 56.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Ляпорт, Зинченко, Уолкер, Гюндоган, де Брюйне, Эрнандес (Д. Силва, 78), Б. Силва (Марез, 80), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 66).

"Тоттенхэм Хотспур": Льорис, Роуз, Уолкер-Питерс, Санчес, Алдервейрелд, Эриксен (Скипп, 90+1), Ламела (Ло Чельсо, 85), Уинкс (Моура, 56), Сиссоко, Н’Домбеле, Кейн.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СМИ досрочно назвали имя лучшего футболиста мира.

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