Кто станет лучшим футболистом мира: названо имя

Лучшим футболистом мира сезона-2018/19 по версии УЕФА будет назван нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Об этом сообщает издание Tuttosport со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации источника, аргентинский форвард в голосовании за награду опередит Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля" и Криштиану Роналду из "Ювентуса". Результат Месси - 252 очка. Ван Дейк набрал в голосовании 224 очка, а Роналду - 181 очко. Приз 32-летний нападающий "Барселоны" получит 29 августа в Монако, где состоится торжественная церемония вручения наград от УЕФА.

Отметим, что в минувшем сезоне Месси с "Барселоной" выиграл два трофея - Суперкубок и чемпионат Испании.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" без Месси начала чемпионат с поражения.