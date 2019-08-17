Матч чемпионата Украины завершился массовой дракой фанатов: фото

После матча 4-го тура чемпионата Украины по футболу между "Ворсклой" и "Днепром-1" случилась массовая драка между фанатами двух команд.

Об этом сообщает Sport.ua.

Согласно информации источника, фанаты хозяев атаковали автобус с болельщиками "Днепра-1" на выезде из Полтавы. В результате столкновения первым удалось отнять у заезжих гостей флаг их команды.

По словам фанатов "Ворсклы", причиной инцидента стали оскорбления со стороны болельщиков "Днепра-1".

Отметим, что матч между командами завершился со счетом 1:1. Для "Ворсклы" набранное очко стало четвертым в чемпионате. "Днепр-1" набрал на очко больше.

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