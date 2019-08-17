Самый титулованный клуб мира на старте сезона разбил "кельтов": видео

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях обыграл "Сельту" со счетом 3:1.

Первый тайм прошел при преимуществе хозяев, однако завершился он в пользу гостей. На 12-й минуте встречи Бэйл прострелил с левого фланга, а Бензема замкнул его передачу.

После перерыва, казалось, у "Королевского клуба" будет мало шансов на итоговый успех. На 56-й минуте арбитр после просмотра VAR удалил с поля Модрича. Однако, оставшись в меньшинстве, "Реал" довольно легко забил хозяевам два мяча. Отличились Кроос и Васкес. Лишь в самом конце встречи "кельтам" удалось забить гол престижа.

"Сельта" - "Реал" - 1:3

Голы: Бензема, 12; Кроос, 61; Л. Васкес, 80; Лосада, 90+1.

"Сельта": Бланко, К. Васкес, Араухо, Костас, Оласа, Мендес, Лоботка (Систо, 75), Бельтран (Диоп, 83), Суарес, Фернандес (Лосада, 88), Аспас.

"Реал": Куртуа, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл (Иско, 75), Бензема (Йович, 81), Винисиус (Л. Васкес, 69).

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