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"Александрия" выиграла топ-матч тура в чемпионате Украины: видеообзор

воскресенье, 18 августа 2019, 21:25
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В матче 4-го тура чемпионата Украины "Александрия" обыграла "Зарю" со счетом 2:1.

Первый тайм прошел в равной борьбе без большого количества опасных моментов. На 57-й минуте Шевченко выручил "Зарю" после удара Третьякова с близкого расстояния, но мяч отскочил к Ковальцу, который отправил его в сетку. На 75-й минуте грубейшую ошибку отдавая пас назад допустил Юрченко, Ковалец ворвался в штрафную и ударом с острого угла переправил мяч в сетку. "Заре" удалось забить лишь гол престижа. В концовке встречи Леднев блестящим ударом со штрафного переиграл голкипера гостей.

"Заря" осталась на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе семь очков. "Александрия" с шестью очками поднялась на шестую позицию.

"Заря" – "Александрия" - 1:2 (0:0)

Голы: Леднев (88) - Ковалец (57, 75)

"Заря": Шевченко, Иванисеня, Абу-Ханна, Тымчик, Громов (Русин, 66), Хомченовский (Леднев, 71), Юрченко, Кочергин, Кабаев (Будковский, 66), Михайличенко, Чеберко.

"Александрия": Панькив, Шендрик, Дубра, Мирошниченко, Пашаев, Третьяков, Лучкевич (Задерака, 69), Банада, Ковалец (Довгий, 85), Гречишкин, Безбородько (Ситало, 46).

Предупреждения: Банада (22), Тымчик (31), Лучкевич (36), Чеберко (59), Пашаев (70), Русин (71), Ковалец (80), Абу-Ханна (83).

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