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"Шахтер" одержал четвертую победу подряд в чемпионате Украины: видеообзор

воскресенье, 18 августа 2019, 21:21
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В матче 4-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Львов".

Начало матча выдалось довольно спокойным, "Шахтер" владел инициативой, но практически не создавал моментов. Но с середины тайма "горняки" серьезно взялись за дело и оборона "Львова" стала трещать по швам. На 28-й минуте счет мог открыть Мораес, но форвард с 10 метров пробил в штангу. Впрочем, через три минуты мяч все-таки влетел в ворота львовян. После навеса с углового Матвиенко скинул мяч на дальнюю штангу и Дентиньо с близкого расстояния переправил его в ворота. Через несколько минут Исмаили ворвался в штрафную, вывел Марлоса на пустые ворота и хавбек "Шахтера" не сплоховал.

Во 2-м тайме "Шахтер" продолжал доминировать и получил право на пенальти. С первой попытки Патрик пробил точно в нижний угол, но арбитр заставил перебить. Со второго раза бразилец не сумел переиграть Сарнавского. Также судья мог назначить пенальти в ворота "Шахтера" за фол Антонио на игроке "Львова", но его свисток промолчал.

Омрачили матч травмы игроков "Шахтера" Дентиньо и Пихаленка. В ближайшее время их ждет медобследование.

"Шахтер" одержал четыре победы в четырех матчах и продолжает лидировать в чемпионате Украины. В пятом туре "горняки" дома сыграют с "Мариуполем". Матч состоится 25 августа.

"Львов" – "Шахтер" - 0:2 (0:2)

Голы: Дентиньо (31), Марлос (37)

"Львов": Сарнавский, Квасный, Братков, Приймак, Гончар, Мартан, Рафаэл Сабино (Зубков, 79), Педро Витор, Борзенко, Рожерио Шина (Богунов, 75), Ренан Абнер (Пернамбуко, 46).

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Степаненко, Алан Патрик (Пихаленок, 64; Додо, 74), Болбат, Марлос, Соломон, Дентиньо (Маркос Антонио, 53), Мораес.

Предупреждения: Матвиенко (23), Мартан (39), Гончар (47), Степаненко (59), Рафаэл Сабино (67), Маркос Антонио (88).

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