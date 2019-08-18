Теперь официально: Гвоздик проведет следующий бой с непобедимым россиянином

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик в следующем бою выйдет в ринг против обладателя титула IBF из России Артура Бетербиева.

Как сообщает западная пресса, бой пройдет 18 октября в американской Филадельфии.

Интересно, что как и Гвоздик Бетербиев еще не проигрывал на профессиональном уровне.

"Сперва я поставил перед собой цель завоевать титул. А теперь хочу стать абсолютным чемпионом мира. И эта миссия начинается с поединка против Бетербиева. Это будет зрелищный бой. Поединок, который точно порадует болельщиков. Они просили об этом, и мы им это предоставим. Точно знаю, что один из нас выйдет из ринга объединенным чемпионом. Мое преимущество - лучший в мире тренер Тедди Атлас. Это наш третий совместный бой. С его помощью я становлюсь всё лучше и лучше", - прокомментировал ситуацию украинец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный теннисист жестко раскритиковал украинского чемпиона за заявление по Донбассу и Крыму.