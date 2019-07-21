Известный теннисист жестко раскритиковал украинского чемпиона за заявление по Донбассу и Крыму

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский жестко раскритиковал заявление чемпиона мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика по конфликту на Донбассе и в Крыму.

Ранее Гвоздик сказал, что причинами военного конфликта на востоке Украины и в Крыму были не территории, а чьи-то интересы. По словам боксера, Россия вовсе не нападала на Украину, а войну навязали в головы людям сверху. На это Стаховский написал в Facebook следующее: "С такими гражданами вскоре Украина прекратит свое существование".

Напомним, свой следующий бой Гвоздик проведет 18 октября в США против россиянина Артура Бетербиева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка Харлан победила россиянку в невероятном финале чемпионата мира.