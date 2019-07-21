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Известный теннисист жестко раскритиковал украинского чемпиона за заявление по Донбассу и Крыму

воскресенье, 21 июля 2019, 13:15
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Первая ракетка Украины Сергей Стаховский жестко раскритиковал заявление чемпиона мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика по конфликту на Донбассе и в Крыму.

Ранее Гвоздик сказал, что причинами военного конфликта на востоке Украины и в Крыму были не территории, а чьи-то интересы. По словам боксера, Россия вовсе не нападала на Украину, а войну навязали в головы людям сверху. На это Стаховский написал в Facebook следующее: "С такими гражданами вскоре Украина прекратит свое существование".

Напомним, свой следующий бой Гвоздик проведет 18 октября в США против россиянина Артура Бетербиева.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка Харлан победила россиянку в невероятном финале чемпионата мира.

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