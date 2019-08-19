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"Барселона" временно рассталась с самым дорогим футболистом клуба: фото

понедельник, 19 августа 2019, 14:56
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Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо официально стал игроком мюнхенской "Баварии".

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

За чемпиона Германии бразильский футболист будет выступать на правах аренды, которая рассчитана на один год. Ее стоимость составила 8,5 миллиона евро. По истечению срока аренды "Бавария" будет иметь право выкупить контракт 27-летнего хавбека за 120 миллионов евро. Также в течение ближайших 12 месяцев мюнхенский клуб будет платить полузащитнику всю его зарплату.

Напомним, в "Барселону" Коутиньо перешел в январе прошлого года. Его трансфер стоил каталонцам 145 миллионов евро. Он стал самым дорогим игроком в истории клуба.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский форвард отметился очередным голом в Европе.

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