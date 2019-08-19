Украинский форвард отметился очередным голом в Европе: видео

Форвард сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук забил очередной гол за свой клуб.

В матче 4-го тура чемпионата Бельгии с "Остенде" 23-летний нападающий открыл счет после розыгрыша углового. Через пять минут "Генту" удалось забить второй мяч, который стал последним в игре.

ЧЕМПИОНАТ БЕЛЬГИИ. 4 тур

"ГЕНТ" - "ОСТЕНДЕ" - 2:0

Голы: Яремчук, 48; Дэвид, 53.

Для Яремчука мяч, забитый в ворота "Остенде", стал шестым в семи играх текущего сезона на клубном уровне. Еще на его счету две результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата Бельгии "Гент" занимает 5-е место. В активе команды Яремчука семь набранных очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко назвал состав сборной Украины на сентябрьские матчи.