Украинский форвард отметился очередным голом в Европе: видео

Форвард сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук забил очередной гол за свой клуб.
В матче 4-го тура чемпионата Бельгии с "Остенде" 23-летний нападающий открыл счет после розыгрыша углового. Через пять минут "Генту" удалось забить второй мяч, который стал последним в игре.
ЧЕМПИОНАТ БЕЛЬГИИ. 4 тур
"ГЕНТ" - "ОСТЕНДЕ" - 2:0
Голы: Яремчук, 48; Дэвид, 53.
Для Яремчука мяч, забитый в ворота "Остенде", стал шестым в семи играх текущего сезона на клубном уровне. Еще на его счету две результативные передачи.
В турнирной таблице чемпионата Бельгии "Гент" занимает 5-е место. В активе команды Яремчука семь набранных очков.
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