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Месси, Ибрагимович и другие: названы претенденты на лучший гол года, видео

понедельник, 19 августа 2019, 17:27
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Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала десять претендентов на лучший гол сезона-2018/19.

На награду претендуют забитые мячи в исполнении футболистов: Даниэля Жори ("Дебрецен"), Лионеля Месси ("Барселона"), Златана Ибрагимовича ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Эндроса Таунсенда ("Кристал Пэлас"), Фабио Квальяреллы ("Сампдория"), Хуана Кинтеро ("Ривер Плейт"), Матеуса Куньи ("РБ Лейпциг"); и футболисток: Аджары Нчут (сборная Камеруна), Эми Родригес ("Юта Роялс"), Билли Симпсон ("Клифтонвилл").

Вот сами результативные удары, которые номинированы на лучший гол года.

Имя победителя будет объявлено 23 сентября в Милане.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СМИ досрочно назвали имя лучшего футболиста мира.

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