Обвинение Роналду в изнасиловании: появились новые подробности

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что в 2010 году он дал взятку американской модели Кэтрин Майорге, которая теперь обвиняет его в изнасиловании.

Об этом сообщает TMZ.

По сведениям источника, девушка получила 375 тысяч долларов от адвокатов футболиста. При этом, Роналду не признает свою вину в изнасиловании. Выплата была произведена для того, чтобы Майорга не обсуждала судебный процесс в СМИ.

Летом 2009 года Роналду побывал в Лас-Вегасе и в одном из ночных клубов познакомился с Майоргой. Ночью они поехали в гостиницу, где у них был секс. На следующее утро Майорга подала в полицию заявление об изнасиловании, не назвав имени мужчины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что прокуратура штата Невада приняла решение не привлекать Роналду к уголовной ответственности по делу об изнасиловании Майорги.