Ракицкий спровоцировал потасовку в матче чемпионата России: видео

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, который перешел в российский клуб в январе этого года из донецкого "Шахтера", спровоцировал потасовку в матче с грозненским "Ахматом".

В конце матча чемпионата России сразу три футболиста гостевой команды оказались на газоне и явно не спешили с него подыматься. На такие действия игроков соперника, которого устраивали текущие нули на табло, Ракицкий отреагировал саркастическими аплодисментами. Это сразу же привело к массовой потасовке между футболистами двух команд.

Отметим, что матч между "Зенитом" и "Ахматом" так и завершился со счетом 0:0. Команда Ракицкого продолжает лидировать в чемпионате России с 14 очками в активе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" надолго потерял талантливого игрока.