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"Шахтер" надолго потерял талантливого игрока: названы сроки восстановления

понедельник, 19 августа 2019, 20:25
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Полузащитник "Шахтера" Александр Пихаленок выбыл из строя на полгода из-за травмы, которую он получил в матче 4-го тура чемпионата Украины со "Львовом" (2:0).

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирована травма передней крестообразной связки коленного сустава. Таким образом, хавбек в ближайшее время перенесет операцию, после которой пройдет длительный курс реабилитации.

В матче со "Львовом" Пихаленок вышел на замену во втором тайме, но всего через 11 минут травмировался в игровом эпизоде.

22-летний Пихаленок является воспитанником "Шахтера". Всего за донецкий клуб он провел три матча. В сезоне-2018/19 хавбек играл за "Мариуполь" на правах аренды, принял участие в 40 матчах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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