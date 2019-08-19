Свитолина рассказала эксклюзивные подробности знакомства с бойфрендом: фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала эксклюзивные подробности знакомства со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом. Также теннисистка поведала, как у них зародились отношения.

Слова Свитолиной приводит JetSetter.ua.

"С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались очень мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце прошлого года, после победы в итоговом турнире, я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото в Instagram, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хотя и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть лишь на несколько дней", - сказала Свитолина.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис JetSetter.ua 1 / 1 Элина Свитолина и Гаэль Монфис JetSetter.ua 1 / 1 Элина Свитолина и Гаэль Монфис JetSetter.ua 1 / 1 Элина Свитолина и Гаэль Монфис JetSetter.ua 1 / 1

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина вновь проиграла в США.