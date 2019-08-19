Теперь ловит рыбу: президент "Динамо" мощно высказался об увольнении Хацкевича

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался относительно увольнения бывшего главного тренера команды Александра Хацкевича.

Свой комментарий Суркис дал в эфире программы "ПроФутбол".

Так, президент "Динамо" рассказал, что предложил Хацкевичу встретиться после поражения от "Брюгге" в Лиге чемпионов, когда улягутся эмоции. Сам Суркис отметил, что не спал всю ночь после вылета из ЛЧ. По его словам, он предложил белорусскому специалисту отдохнуть и подумать над допущенными ошибками, так как у команды не было ни игры, ни результата.

"Если была выбрана неправильная тактика и неправильная стратегия в этих двух матчах, то это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Поэтому тренерский штаб теперь отдыхает, ловит рыбу, а работают другие люди", - заключил Суркис.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Динамо жестко обратился к футболистам.