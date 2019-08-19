Титулованный украинский прыгун в воду внезапно завершил карьеру: названа необычная причина

Украинский прыгун в воду Максим Долгов принял решение о завершении спортивной карьеры в возрасте 23 лет ради выступлений в цирке.

Об этом сообщает XSport.

"Я закончил со спортом, и больше возвращаться не планирую. Так что, к сожалению, на спортивной арене вы меня не увидите. Причина завершения карьеры – это больше не нежелание находится в сборной команде, а нехватка мотивации в спорте. Хотелось попробовать что-то новое, связанное с цирковой деятельностью. То есть те же прыжки в воду, только с качели или хай дайва", - сказал Долгов.

Украинец в данный момент выступает в водном цирке в Китае, но мечтает получить приглашение во всемирноизвестный Cirque du Soleil.

Долгов ранее становился чемпионом и бронзовым призером чемпионата Европы в синхронных прыжках с вышки. Также на его счету многочисленные победы и призовые места в Мировой серии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13-летний украинец стал чемпионом Европы по прыжкам в воду.