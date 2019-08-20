"Динамо" потеряло одного из легионеров на длительный срок

Датский полузащитник киевского "Динамо" Микаэль Дуэлунд сообщил, что в ближайшее время ему понадобится операция.

Слова Дуэлунда приводит официальный сайт клуба.

"Моя нога сейчас не в идеальном состоянии. Мне нужна операция. Без футбола буду еще 5-6 недель. По правде говоря, очень устал от этого. Я очень расстроен, потому что даже не тренируюсь с командой. Жаль, что не могу помогать "Динамо". Уже хочу показать свои способности новому тренерскому штабу. Психологически трудно столько не играть. Уже жду окончания этого периода", - сказал хавбек.

Дуэлунд перешел в "Динамо" в январе 2018 года из датского "Мидтъюлланда". Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Всего за украинский клуб 22-летний футболист провел 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент "Динамо" громко высказался об увольнении Хацкевича.