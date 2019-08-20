У известного итальянского тренера диагностирована тяжелая болезнь

У главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри было диагностировано воспаление легких.

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Из-за болезни 60-летний специалист не сможет руководить командой в течение ближайшего времени. Он не принимал участия в последних тренировках "Юве", а только лишь координировал работу тренерского штаба.

В ближайшее время наставник "старой синьоры" пройдет курс лечения. Сроки его возвращения к работе с командой пока не называются. Не исключено, что тренер пропустит первый матч "Ювентуса" в новом сезоне - против "Пармы" 24 августа.

Отметим, что Сарри возглавил туринский клуб этим летом. На тренерском мостике команды он заменил Массимилиано Аллегри.

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