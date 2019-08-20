В Англии футболист необычным образом забил гол с пенальти: видео

Нападающий "Чарльтона" Лайл Тэйлор отметился оригинальным исполнением 11-метрового в матче английского Чемпионшипа (втором по силе дивизионе) с "Барнсли".

Тэйлор вразвалочку подошел к мячу вместо традиционного разбега и пробил точно в угол. Данный эпизод произошел на 89-й минуте при счете 2:1 в пользу соперника "Чарльтона".

Стоит отметить, что Тэйлор ранее уже забивал пенальти таким образом.

29-летний Тэйлор выступает за "Чарльтон" с 2018 года. Всего за клуб он провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 14 результативных передач. Тэйлор является игроком экзотической сборной Монтсеррата, в составе которой забил один гол в пяти поединках.

Ранее "Апостроф" сообщал список претендентов на лучший гол года.