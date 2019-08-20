В деле скандального топ-чиновника и украинской чемпионки поставлена жирная точка

На внеочередной конференции Федерации велосипедного спорта Украины (ФВСУ) была поставлена жирная точка в деле президента этой организации Александра Башенко и чемпионки Европейских игр Анны Соловей.

Об этом в Facebook сообщил юрист Юрий Юрченко.

"И что? Идем кофе пить? Анна Соловей победила. Башенко уволен внеочередной конференцией Федерации велосипедного спорта Украины! Украинцы-спортсмены способны на спортивный импичмент!" - написал Юрченко.

Напомним, конфликт между Башенко и Соловей разразился после победы спортсменки на Европейских играх. Велосипедистка выразила протест на то, что с ее победой президент ФВСУ поздравил чиновника Киевской городской федерации велосипедного спорта. В ответ Башенко ее оскорбил и пообещал выгнать из сборной страны.

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