В России произошла страшная трагедия с молодой спортсменкой

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова неожиданно скончалась во время тренировки.

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области.

Плавунова совершала пробежку и внезапно упала в траву. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики ничем не смогли помочь спортсменке и лишь констатировали ее смерть. Судебно-медицинская экспертиза установила, что девушка скончалась из-за острой сердечной недостаточности. По мнению экспертов, возможной причиной трагедии стали чрезмерные нагрузки. Родные и близкие погибшей утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем.

25-летняя Плавунова выступала в дисциплине бег с барьерами и являлась многократной чемпионкой Тамбовской области. Плавунова была кандидатом в мастера спорта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Польше произошла ужасная трагедия с молодой российской спортсменкой.