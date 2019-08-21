Донецкий клуб анонсировал приезд известного тренера из Европы

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин анонсировал приход в клуб известного европейского тренера.

Об этом Гельзин сообщил в эфире телеканала "Футбол 1".

"Это будет специалист из европейской страны. Этот тренер гораздо более опытный, чем предыдущий наставник Жулио Сезар. Его все хорошо знают. Уверен, он станет хорошим усилением нашей команды", - сказал Гельзин.

Напомним, этим летом "Олимпик" возглавил бывший игрок мадридского "Реала" Жулио Сезар. Под руководством бразильского специалиста донецкая команда сыграла четыре матча и во всех из них потерпела поражение. "Олимпик" замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Жулио Сезар анонсировал серьезное усиление состава.