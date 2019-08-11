Тренер украинского клуба анонсировал серьезное усиление состава

Главный тренер донецкого "Олимпика" Жулио Сезар заявил, что состав его команды в ближайшее время пополнят еще четыре футболиста.

Слова Сезара приводит iSport.ua.

"Я доволен, как выглядела команда в последних матчах, которые мы проиграли. Минимум одно очко мы заслужили. У нас отличное взаимопонимание с игроками. Мы комплектовались под ту модель игры, которую хотели видеть.

У нас быстрые футболисты, стараемся играть в позиционный футбол, не просто выбивать мяч вперед, создавать моменты.

На подходе четыре новых футболиста. Ждем, когда они смогут решить все вопросы с документами, они нас усилят", - сказал Сезар.

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