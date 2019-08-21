Кубок Украины: все результаты 20 августа

Во вторник, 20 августа, матчами 1/64 финала стартовал 29-й розыгрыш Кубка Украины. На этой стадии в борьбу за трофей вступили аматорские клубы и клубы Второй лиги.

Предлагаем вашему вниманию все результаты дня.

"Таврия" (Симферополь) - "Реал Фарма" (Овидиополь) - 5:0

Голы: Макарченко, 11; Добровольский, 12; Макарченко, 22; Бизько, 39; Шарабура, 78.

"Энергия" (Новая Каховка) - "Буковина" (Черновцы) - 1:4

Голы: Сивка, 60 (автогол) - Крашневский, 4; Сантрапинских, 23; Крашневский, 44; Палагнюк, 72.

"Кристалл" (Херсон) - "Диназ" (Вышгород) - 1:1, по пен. - 2:4

Голы: Барладым, 42 - Прима, 90.

"Горняк" (Кривой Рог) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - 0:1

Гол: Онопко, 26.

"Верес" (Ровно) - "Нива" (Тернополь) - 2:1

Голы: Яременко, 18; Солдат, 90+2 - Шакун, 20.

"Калуш" - "ВПК-Агро" (Шевченковка) - 1:0

Гол: Горбаченко, 31.

"Нива" (Винница) - "Никополь" - 5:1

Голы: Калитов, 14; Маляренко, 40; Маляренко, 58; Маляренко, 70; Подкуйко, 90 - Ботвинко, 5.

"Подолье" (Хмельницкий) - Полесье (Житомир) - 1:0

Гол: Зуевич, 13.

"Альянс" (Липовая Долина) - "Ужгород" - 2:0

Голы: Дугиенко, 10, Шарай

"Авангард" (Бзов) - "Волчанск" - 0:0, доп. вр. - 0:2

Ранее "Апостроф" сообщал, что донецкий клуб анонсировал приезд известного тренера из Европы.