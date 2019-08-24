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"Десна" сенсационно разгромила бронзового призера чемпионата Украины: видеообзор

суббота, 24 августа 2019, 19:00
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В матче 5-го тура чемпионата Украины "Александрия" на своем поле неожиданно проиграла черниговской "Десне" со счетом 0:3.

В начале матча хозяева имели территориальное преимущество, но без опасных моментов. Впрочем, к середине тайма игра выравнялась. В начале второй половины встречи Дегтярев ударом головой пробил в перекладину ворот "Александрии". Через несколько секунд после этого Мирошниченко сбил в своей штрафной Артема Фаворова, заработал пенальти в свои ворота, а также получил вторую желтую карточку и был удален. Дмитрий Фаворов с "точки" был точен. Через несколько минут вновь не повезло Дегтяреву, на этот раз он угодил в штангу. В середине тайма Дубра совершил грубую ошибку у своих ворот и Кузик забил второй гол. В концовке встречи счет до крупного довел Филиппов.

Благодаря победе "Десна" вышла на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 10 очков. "Александрия" с шестью очками находится на седьмой позиции.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Александрия" стала бронзовым призером чемпионата Украины, а "Десна" финишировала на девятой позиции.

"Александрия" – "Десна" - 0:3 (0:0)

Голы: Д. Фаворов, (50, с пенальти), Кузик (69), Филиппов (90)

"Александрия": Панькив, Дубра, Шендрик, Мирошниченко, Третьяков, Лучкевич (Стецков, 79), Гречишкин, Протасов (Бухал, 52), Банада, Ситало, Безбородько (Шастал, 56).

"Десна": Паст, А. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Кузик, Огиря, Калитвинцев, Д. Фаворов, Богданов (Домбровский, 80), Дегтярев (Филиппов, 68).

Предупреждения: Мирошниченко (16), Лучкевич (31), Фаворов (33), Банада (42), Богданов (45).

Удаление: Мирошниченко (48).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Александрия" выиграла топ-матч тура в чемпионате Украины.

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