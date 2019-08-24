"Ливерпуль" разбил "канониров" в матче лидеров чемпионата Англии: видео

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 3:1.

Матч прошел при солидном преимуществе хозяев. Его они смогли воплотить в три забитых мяча. Автором первого результативного удара в матче стал Жоэль Матип. Затем дубль оформил Мохамед Салах. "Арсенал" смог уйти от разгрома благодаря забитому мячу Лукаса Торрейры.

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 3:1

Голы: Матип, 41; Салах, 49 (с пен.); Салах, 59; Торрейра, 85.

"Ливерпуль": Адриан, Александр-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 69), Хендерсон, Салах, Мане (Окслейд-Чемберлен, 77), Фирмино.

"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Луис, Монреаль, Джака, Гуэндузи, Виллок (Ляказетт, 81), Себальос (Торрейра, 61), Пепе, Обамеянг.

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