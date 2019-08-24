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Старожил чемпионата Украины разгромил клуб из села: видеообзор

суббота, 24 августа 2019, 16:00
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В матче 5-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" разгромил "Колос" из села Ковалевка. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Оболонь".

Победу полтавскому клубу принес дубль Пердуты, а также гол Коломойца.

Благодаря победе "Ворскла" поднялась на четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав семь очков. "Колос" опустился на пятую позицию, в активе клуба также семь набранных пунктов.

олос" – "Ворскла" - 0:3 (0:1)

Голы: Пердута (4, 54), Коломоец (73)

"Колос": Яшков, Максименко, Зозуля, Черноморец, Смирный, Волков, Морозко (Демченко, 67), Милько, Нехтий (Лысенко, 46), Задоя (Костышин, 46), Рябов.

"Ворскла": Ткаченко, Мартыненко, Артур (Ребенок, 73), Чеснаков, Баенко (Хебай, 82), Габелок, Петрович, Пердута (Козыренко, 89), Луизао, Кане, Коломоец.

Предупреждения: Нехтий (8), Зозуля (36), Смирный (41), Артур (70).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч чемпионата Украины "Ворскла" - "Днепр-1" завершился массовой дракой фанатов.

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