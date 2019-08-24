Усик жестко унизил россиянина за слова про Украину: опубликовано фото

Непобедимый украинский боксер Александр Усик поздравил жителей Украины с Днем государственного флага и опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию с национальным символом.

Вместе с Усиком на фото запечатлены украинские боксеры Александр Гвоздик и Василий Ломаченко, который вместе держат флаг Украины.

В комментариях неизвестный российский подписчик задал вопрос: "С днем какого флага?" и рядом опубликовал флаг России. Усик не стал долго думать и написал: "В вашем случае, с флагом ЛГБТ".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в центре Херсона был установлен новый рекорд Украины: военные и волонтеры развернули уникальный государственный флаг, сложенный из знамен, привезенных в разные периоды из зоны ООС.