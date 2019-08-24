Усик отказался от боя с российским боксером: названа причина

Украинский боксер Александр Усик заявил, что он не будет драться с россиянином Андреем Федосовым из-за возможного политического подтекста вокруг поединка.

Об этом украинец заявил в видеообращении в своем Instagram.

"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Федосов не будет моим соперником. Почему? Мы говорили еще перед этим, что оппонентом будет Александр Поветкин. Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно.

Естественно, я отказался и от того, и от того поединка. Потому что я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям. Не нужно делать из этого никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец... Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, г*вна, которое будет литься с обеих сторон", - сказал Усик.

Напомним, что Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября на "Винтраст Арене" в Чикаго, но его имя его соперника пока остается неизвестным. Изначально ожидалось, что Усик проведет бой с камерунцем Карлосом Такамом, но поединок может сорваться, так как Такам подписал контракт с новым промоутером.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик жестко унизил россиянина за слова про Украину.