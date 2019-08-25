Карпаты - Заря - 0:0 онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины

В матче 5-го тура чемпионата Украины львовские "Карпаты" играют с луганской "Зарей". Поединок проходит во Львове на стадионе "Украина".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Карпаты" - "Заря".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

5-й тур

КАРПАТЫ Львов - ЗАРЯ Луганск - 0:0

Карпаты: Пидкивка, Ковтун, Мартинс, Халль, Дубинчак, Ди Франко, Гуцуляк, Клец, Вербный, Вакуленко, Понде.

Заря: Шевченко, Михайличенко, Каменюка, Белый, Кочергин, Иванисеня, Хомченовский, Чеберко, Юрченко, Будковский, Русин.

Обслужит матч арбитр Александр Дердо. В качестве его ассистентов выступят судьи на линиях Виктор Матяш и Игорь Алехин. Резервный рефери - Ярослав Козык.

После четырех туров "Заря" занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав семь очков. "Карпаты" находятся на 10-й позиции, имея в активе четыре очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре чемпионата Украины "Заря" проиграла "Александрии".