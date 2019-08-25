Непобедимый украинский боец без правил одержал эффектную победу в США: опубликовано видео

Украинский боец без правил Ярослав Амосов одержал победу над американцем Дэвидом Рикелзом на турнире Bellator 225 в американском Бриджпорте.

Амосов начал поединок в стойке и некоторые из его ударов достигли цели. Затем бой перешел в партер, где украинский спортсмен также имел преимущество. Второй раунд активнее начал американец, но Амосов вновь перевел бой в борьбу на канвасе и сумел провести решающий удушающий прием. Арбитр остановил схватку за явным преимуществом украинца.

25-летний Амосов является трехкратным чемпионом мира по боевому самбо в полусредней весовой категории. В боях без правил он провел 22 поединка за свою карьеру и одержал 22 победы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что суперзвезда боев без правил поддержал "Шахтер".