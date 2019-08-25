В стиле легендарного Рокки: Усик показал, как готовится к дебюту в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжелом весе и воссоздал вдохновляющую сцену из легендарной кинофраншизы "Рокки".

Видео украинец опубликовал на своей странице в Instagram.

В нем Усик бежит по песку вдоль берега моря под музыку из "Рокки". В фильме в подобной сцене Сильвестр Сталлоне в роли Рокки соревновался в скорости со своим тренером Аполло Кридом, которого сыграл Карл Уэзерс.

Напомним, что Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября на "Винтраст Арене" в Чикаго, но его имя его соперника пока остается неизвестным. Изначально ожидалось, что Усик проведет бой с камерунцем Карлосом Такамом, но поединок может сорваться, так как Такам подписал контракт с новым промоутером.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик отказался от боя с российским боксером.