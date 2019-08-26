Малиновский ударно дебютировал за "Аталанту" в чемпионате Италии: видео

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский помог "Аталанте" стартовать в чемпионате Италии с победы над СПАЛом.

Старт поединка сложился для команды нашего соотечественника не лучшим образом. К 27-й минуте она уже проигрывала со счетом 0:2. До перерыва "Аталанта" смогла один мяч отыграть.

Малиновский появился на поле на 54-й минуте при счете 1:2. В итоге он, хотя и не принял участия в голевых атаках, помог своей команде выиграть со счетом 3:2.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

1-й тур

СПАЛ - "АТАЛАНТА" 2:3

Голы: Ди Фраченско, 6; Петанья, 26; Госенс, 34; Муриэль, 70; Муриэль 76.

СПАЛ: Бериша, Чонек, Фелипе, Викари, Игор Жулио (Флоккари, 78), Миссироли, Д'Алессандро (Томович, 71), Куртич, Валоти (Мурджа, 65), Ди Франческо, Петанья.

Аталанта: Голлини, Хатебур, Масьелло (Муриэль, 55), Гимшити, Госенс, Гомес, де Рон, Пашалич, Фройлер (Малиновский, 54), Паломино, Сапата (Толои, 81).

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный украинский футболист забил дебютный гол за новый клуб в Европе.