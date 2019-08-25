Скандальный украинский футболист забил дебютный гол за новый клуб в Европе: видео

Украинский полузащитник Иван Петряк забил свой дебютный гол за венгерский "Фехервар", который в прошлом сезоне назывался "МОЛ-ВиДи".

Футболист отличился в матче 4-го тура чемпионата Венгрии с "Пакшем" (2:0). На 61-й минуте Петряк ворвался в штрафную и точно пробил в нижний угол ворот. "Фехервар" набрал максимальные 12 очков в стартовых четырех турах и лидирует в турнирной таблице венгерского национального чемпионата.

Напомним, что в прошлом сезоне Петряк на правах аренды играл за "Ференцварош". Клуб собирался выкупить контракт украинца, но он неожиданно решил перейти в "Фехервар". Главный тренер "Ференвароша" Сергей Ребров даже выгнал хавбека из команды, не дав ему сыграть в последних матчах, а клуб лишил Петряка золотой медали за победу в чемпионате.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист перейдет в "Барселону".