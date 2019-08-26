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"Львов" обыграл "Днепр-1" в матче-триллере: видеообзор

понедельник, 26 августа 2019, 21:45
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В матче 5-го тура чемпионата Украины ФК "Львов" на выезде обыграл "Днепр-1" со счетом 3:2.

Счет на 34-й минуте открыл Ренан. Вратарь "Днепра-1" далеко выскочил из ворот, промахнулся по мячу и Ренан блестящим ударом перебросил голкипера. В начале второго тайма Пернамбуко ворвался в штрафную и четко переиграл вратаря хозяев. Казалось, что исход матча предрешен, но днепряне сумели собраться и сравнять счет. Сначала Полевой классным ударом с линии штрафной отправил мяч в сетку. Затем Кулиш с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.

Исход матча решился в самой концовке. Гуйе сфолил в своей штрафной, получил красную карточку и заработал пенальти. 11-метровый удар реализовал Рожерио Шина и принес победу своей команде.

Благодаря победе "Львов" поднялся на седьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав шесть очков. "Днепр-1" с пятью очками занимает девятую строчку в таблице.

"Днепр-1" – "Львов" 2:3 (0:1)

Голы: Полевой (56), Кулиш (67) - Ренан (34), Пернамбуко (52), Рожерио Шина (89, с пенальти)

"Днепр-1": Клищук, Сафронов (Романюк, 46), Полевой, Гуйе, Логинов, Булеца, Батагов, Коркишко (Назаренко, 61), Загальский (Когут, 46), Чичиков, Кулиш.

"Львов": Сарнавский, Борзенко, Гончар, Квасный, Братков, Мартан, Педро Витор (Алваро, 46), Приймак, Пернамбуко (Висенте, 72), Ренан Абнер (Богунов, 54), Рожерио Шина.

Предупреждения: Чичиков (4), Гончар (11), Рожерио Шина (39), Борзенко (59), Гуйе (64), Полевой (73).

Удаление: Гуйе (87).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре чемпионата Украины "Львов" проиграл "Шахтеру".

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