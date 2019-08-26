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Сборная Украины завоевала семь медалей на летнем чемпионате мира по биатлону

понедельник, 26 августа 2019, 14:42
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Сборная Украины успешно выступила на летнем чемпионате мира по биатлону, который состоялся в белорусских Раубичах.

Украинцы завоевали семь медалей, из которых одна оказалась золотой, одна серебряной и пять бронзовыми.

Золото Украине принесла Валентина Семеренко, серебро в активе Екатерины Бех, а бронзовые награды получили Вита Семеренко, Дарья Блашко, Юрий Сытник и Анна Кривонос, которая дважды заняла третье место.

Победителями чемпионата мира в общем зачете стали сборные Китая и Беларуси, завоевавшие по три золотых и по одной серебряной медали.

Кубок мира по зимнему биатлону стартует 30 ноября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший биатлонист Украины рискует пропустить начало сезона.

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